Comparateur des sites de livraison de fleurs en France

Les coûts de livraison

Connaître le prix minimum est souvent trompeur, car l'on se rend compte en cours de commande que diverses taxes augmentent le prix du panier. Appelées tour à tour frais de livraison, coûts de traitements, taxes de livraison ou encore frais d'acheminement, ceux-ci peuvent être élevés, et représenter jusqu'à 25% du prix total dans certains cas. De plus, ils sont rarement indiqués en page d'accueil, et ne sont révélés qu'en toute fin de commande, mettant l'acheteur devant le fait accompli. De telles pratiques, lorsqu'elles sont manifestes, représentent à notre sens un gage de malhonnêteté, et affectent directement la note d'un site. Notre comparateur vous affiche ces coûts en toute transparence, avant même que vous ne visitiez le site.