Comparateur des sites de livraison de fleurs à Lille et sa région

Fleuristes à Lille

Au carrefour de cultures et de civilisations variées au fil de l'histoire, Lille, qu'on appelle la "Capitale des Flandres", n'a cessé de croître et de s'étendre pour devenir une aire urbaine à cheval entre France et Belgique. Peut-être plus que toute autre, Lille démontre un éclectisme architectural peu commun, qui s'explique par son histoire fascinante et mouvementée. Les Bourguignons, les Espagnols, les Flamands, et enfin les Français ont tous laissé une trace de leur passage dans le patrimoine millénaire de la ville.



Mais en-dehors de son histoire, Lille propose une qualité de vie peu commune. Devenue en 2004 capitale européenne de la culture, elle propose un large éventail d'événements tout au long de l'année, avec pour point d'orgue sa Braderie et son marché de Noël.